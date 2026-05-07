Под прицелом камер: в Беларуси начали контролировать скорость средств персональной мобильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого используют специальный фотофиксирующий комплекс – он в режиме реального времени передает данные о нарушителях на планшеты сотрудников ГАИ.

Приборы устанавливают там, где пересекаются потоки самокатчиков, велосипедистов и пешеходов. Уже зафиксированы первые нарушения: в отдельных случаях скорость превышает допустимую в 10 километров в час – почти втрое. За первое нарушение водителю грозит предупреждение, за повторное – штраф.

Виктор Ротченков, начальник Главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Изменения в правилах дорожного движения действительно повлияли на складывающуюся дорожную обстановку. С начала 2026 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, более чем на 40 % сократилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием средств персональной мобильности. С участием велосипедистов такое число ДТП сократилось более чем в два раза.

Аналогичным образом складывается ситуация и на пешеходных переходах, где точно также в более чем два раза сократилось число дорожно-транспортных происшествий.

ГАИ напоминает о сроках легализации средств персональной мобильности: упрощенный порядок регистрации для уже приобретенной техники действует до 1 сентября. Устройства, разгоняющиеся до 50 км/ч, нужно ставить на учет как мопеды, а те, что быстрее – как мотоциклы.