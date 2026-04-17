Интеллектуальная трасса будущего! В Минской области тестируют уникальную систему безопасности

Интеллектуальная трасса. На участке от Жодино до Кургана Славы трассы Р-53 тестируют современную систему безопасности, способную распознавать нарушения, которые раньше фиксировали только инспекторы ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новейшие программно-аппаратные комплексы используют алгоритмы искусственного интеллекта для тотального контроля безопасности. В отличие от привычных камер, фиксирующих только «скорость», эта система работает комплексно. В поле зрения объективов попадают сразу четыре типа нарушений: превышение скоростного режима, отсутствие техосмотра, разговор по мобильному телефону, непристегнутый ремень.

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Беларуси:

Мы сегодня сказали о развитии новых решений на участке дороги Р-53 с нулевого по 27-й километр. Это действительно комплекс всяческих решений и в первую очередь технических, по контролю за дорожным движением. Точно так же для предупреждения участников дорожного движения. Реализован ряд мероприятий. На сегодняшний день оборудован совсем небольшой участок, но именно отработав, проанализировав те условия дорожного движения, которые будут складываться на этом участке, и будут приниматься решения о дальнейшей их реализации в Республике Беларусь.

Главная инновация – световая индикация вдоль дороги: Зеленый – штатная ситуация. Желтый – ухудшение погоды (туман, дождь, снег). Красный – гололед, затор, ДТП или выход на проезжую часть диких животных. Например, датчики видят зверя у обочины – система переходит в красный режим и включает белый стробоскоп, чтобы отпугнуть обитателя леса от дороги.