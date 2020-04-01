Прямой эфир

В Беларуси планируется ввести отсрочки по аренде

01 апреля 2020 14:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В правительстве продолжают готовить меры по обеспечению стабильной работы экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси планируется ввести отсрочки по аренде-1

Одной из мер может стать отсрочка по аренде. Так будут поступать государственные арендодатели. В то же время белорусские парламентарии обратились с просьбой и к частникам, чтобы они сделали такие же послабления.

В Беларуси планируется ввести отсрочки по аренде-4

Аналогичные меры предлагается применять и в строительной отрасли. Речь идёт о временных решениях – буквально на ближайшие два месяца. 

В Беларуси планируется ввести отсрочки по аренде-7

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания:  
Там прописано буквально, если не ошибаюсь, на 16 листах те меры, которые касаются и банков, и местных органов власти, там предусмотрены и отдельные налоговые каникулы, и отдельные предложения банкам. Там предложено минимизировать или сделать отсрочку или рассрочку по аренде, в первую очередь мы говорим о государственной аренде, в то же время обращаемся и к тем частникам, которые сегодня являются держателями тех или иных сооружений, чтобы они тоже сделали своим коллегам определённые поблажки и подвижки.

В Беларуси планируется ввести отсрочки по аренде-10



В некоторых регионах местные власти уже решают эти вопросы. Как именно это будет работать, определят с учётом возможностей бюджетов. 

# Экономика # Экономика # Виктор Николайкин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси запрещён рост цен и тарифов выше, чем 0,5 % ежемесячно
01 апреля 2020 11:21

В Беларуси запрещён рост цен и тарифов выше, чем 0,5 % ежемесячно

«Разработано несколько антикризисных сценариев». Как работать лёгкой промышленности в нынешних условиях?
01 апреля 2020 07:15

«Разработано несколько антикризисных сценариев». Как работать лёгкой промышленности в нынешних условиях?

В Беларуси растёт интерес промышленных предприятий к базальту
31 марта 2020 19:44

В Беларуси растёт интерес промышленных предприятий к базальту