В Беларуси планируется ввести отсрочки по аренде

Одной из мер может стать отсрочка по аренде. Так будут поступать государственные арендодатели. В то же время белорусские парламентарии обратились с просьбой и к частникам, чтобы они сделали такие же послабления.

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания:

Там прописано буквально, если не ошибаюсь, на 16 листах те меры, которые касаются и банков, и местных органов власти, там предусмотрены и отдельные налоговые каникулы, и отдельные предложения банкам. Там предложено минимизировать или сделать отсрочку или рассрочку по аренде, в первую очередь мы говорим о государственной аренде, в то же время обращаемся и к тем частникам, которые сегодня являются держателями тех или иных сооружений, чтобы они тоже сделали своим коллегам определённые поблажки и подвижки.