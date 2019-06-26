Мемориальная доска Дмитрия Мясоедова появится в Витебске

Новости Беларуси. Витебск отмечает 75 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, празднования начались на площади Победы.

Сегодня в городе также откроют мемориальную доску. Она увековечит имя Дмитрия Мясоедова. Именно он в ходе Витебско-Оршанской операции первым ворвался в город и водрузил красное знамя на уцелевший Дом специалистов.

Александр Григорьев, житель Витебска:

У меня в руках часть аэрофотосъемки от 24 июня 1941 года. На ней изображен фрагмент нынешней улицы Жесткова. Здесь зафиксированы уже бомбежки Витебска и часть уцелевших домов. Я всю жизнь прожил на этой улице. Это память об отце, деде, бабушке.

Виктор Николайкин, председатель Витебского горисполкома:

Город был полностью разрушен. И был вопрос: восстанавливать его или же на другом месте построить. Но решили восстанавливать и это сделали. И мы знаем, что Советскую Армию встречало только 118 жителей города Витебска. Остальные были или замучены в фашистских концлагерях, или погибли на фронтах Великой Отечественной войны, или же были эвакуированы в тыл.

Главные торжества в Витебске запланированы на конец недели. Будут и реконструкции знаковых боёв и автопробег.