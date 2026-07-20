«Рука в руке» – как прошел модный показ с участием особенных детей в Витебске

Настоящий праздник красоты и безграничной любви. В малом зале концертного зала «Витебск» развернулось особенное дефиле «Рука в руке». Творческий проект зажигает свои огни на фестивале уже в третий раз. В этом сезоне на подиуме дебютировали подопечные Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам. Для каждого из них это был волнительный, но очень счастливый выход к публике.

Марина Маркелова, директор Центра помощи инвалидам «Творческий дом «Солнечный ангел»:

Привезли две коллекции. Коллекцию Angel, которая открыла наше мероприятие и коллекцию Wild Denim. Это коллекция, которая говорит о том, что мы должны беречь природу, животный мир. Мы ее дебютировали в Московском зоопарке на большом мероприятии в Международный день защиты детей. Сейчас мы ее привезли сюда. Ребята, когда создавали эту коллекцию, каждый думал о каком-то своем любимом животном. Каждый юный дизайнер пытался как-то вдохновиться, именно показать что-то от души, от своего сердца.

Старт модному марафону добра дала воздушная серия образов Angel от московского театра моды «Солнечный ангел». Самое удивительное, что эти нежные наряды создавали юные дизайнеры – подростки с особенностями развития. Каждая презентация коллекции превращалась в мини-спектакль. Невероятное шоу поражало своей динамикой и искренностью. Это неудивительно, ведь над постановкой работал один из лучших режиссеров России. Он сумел раскрыть внутренний свет юных моделей.