В Беларуси планируют расширить интеграцию детей с аутизмом в общество

Новости Беларуси. С заботой о будущем каждого ребенка. В Беларуси планируют расширить возможности для интеграции детей с особенностями поведения в социум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет как об обучении, так и их трудоустройстве.

Сегодня большое внимание в Совете Республики было уделено образованию и лечению детей с расстройствами аутистического спектра. Жизненно важные вопросы обсуждали со специалистами и родителями юных белорусов с непростой судьбой. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова отметила: «В Беларуси дети – приоритет социальной политики». И здесь важно дать возможность включиться в социальную среду каждому ребенку, вне зависимости от его состояния здоровья. Вместе с тем, по мнению сенаторов, нужно еще работать над воспитанием у общества культуры принятия инклюзии. При Совете Республики будет сформирована специальная рабочая группа, которая будет решать вопросы интеграции детей с особенностями поведения в социум.

Марина Ильина, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Если каждый из нас пропустит через себя, станет участником этого инклюзивного процесса, тогда общество потихоньку начнет меняться. При том, что очень много сделано. Сейчас нужно рассказывать о возможностях инклюзивного образования, о его положительных моментах, о том, что можно создать в классе и учебном заведении среду, где будет комфортно всем, все дети смогут получать какие-то положительные эмоции, развиваться в своем темпе.

Сейчас в Беларуси получают специальное образование в условиях интегрированного обучения и воспитания более половины обучающихся с аутизмом. Важна и подготовка кадров для работы с детьми и подростками с непростыми диагнозами. В 2022 году в колледжах Минска, Волковыска и Гродно открыли новую специальность «педагогическое сопровождение». И, кстати, они сегодня пользуются популярностью.