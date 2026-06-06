«Белэкспо» продолжает принимать гостей крупнейшего аграрного форума страны

От мощных тракторов до умных посевных комплексов: на «Белагро-2026» демонстрируют будущее сельского хозяйства. Международная специализированная выставка продолжает работу в Минске. Форум собрал флагманов машиностроения, которые презентуют свои новинки. Эта техника создавалась под конкретные запросы аграриев, чтобы упростить работу в поле и взять максимум из каждого гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А также кормоуборочный гигант от «Гомсельмаша» с новой цифровой системой внесения удобрений. Вся представленная техника создана в рамках импортозамещения – локализация ключевых узлов достигает 90 %.

Александр Гайдук, заместитель директора центра маркетинга и рекламы – начальник управления маркетинга ОАО «Гомсельмаш»: На стенде компании «Гомсельмаш» представлены все наши самые высокопроизводительные машины, флагманы нашего машиностроения. Давайте начнем с кормоуборочного комбайна FS650 мощностью 650 лошадиных сил. Это флагман нашей кормоуборки. На данный момент это самый мощный, самый производительный комбайн в нашей линейке.

Василий Гнедчик, ведущий специалист по рекламе и выставкам ОАО «Минский тракторный завод»:

В этом году представили, начиная с минитехники 9 лошадиных сил и заканчивая новым трактором 540 лошадиных сил. Здесь представлены не только новинки, но и модернизированные тракторы, которые пользуются повышенным спросом у потребителя.

На полях международной специализированной выставки «Белагро-2026» уже заключены десятки контрактов. Белорусские представители переговоры с партнерами почти из 20 регионов России, Китая, стран Ближнего Востока и Африки. Первые партии инновационной техники к осени отправятся покупателям.

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