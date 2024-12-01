Как появилась «Баллада о диктаторе»? Валерий Шмат откровенно признался

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валерий Шмат. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

День народного единства в 2024 году, «Минск-Арена», Наталья Николаевна удивляет всех и объявляет премьеру песни «Баллада о диктаторе». Это песня на стихи молдавского поэта Павла Дуганова. Какие эмоции у вас были, когда вы создавали это произведение?

Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь, руководитель арт-группы «Беларусы»:

Первое впечатление, когда меня пригласила Наталья Николаевна в Администрацию Президента, я прихожу, мне сообщили, что есть к вам вопрос. Президенту понравилось это произведение, мы решили сделать такой сюрприз, но мы не хотим, чтобы это была песня. У меня шок сначала был, как я буду, что люди скажут, что подумают. Я сел за рояль и буквально первую идею мелодическую того, что будет, написал за час. Я начинаю играть, а у меня само складывается, то есть я не думаю, что будет дальше, пальцы идут в те ноты, которые нужно. Александр Осенко:

Вы вспоминали свое детство, какое было время, что бензина не было, и вот человек в первый раз читает эти стихи. Я первый раз слушал эту песню. Я всеми фибрами своей души понимаю и понимал на тот момент, о чем эта баллада. Это про мою жизнь. Какие вы эмоции испытывали, когда первый раз прочитали это произведение?