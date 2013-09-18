18 сентября в Витебскую область прибыла делегация правоохранителей из Вьетнама

Новости Беларуси. Партнерские отношения Беларуси и Вьетнама расширяются. На Витебщину с ознакомительным визитом прибыла делегация правоохранителей города Ханой.

Сотрудники милиции обменялись опытом борьбы с преступностью, а также с теневым оборотом наркотиков. Также на встрече говорили о взаимовыгодном сотрудничестве стран по всем направлениям.

К слову, в Ханое планируют открыть молочное производство, а у нас хотят создать совместное предприятие по переработке вьетнамского кофе, ведут переговоры. Уже в этом году на прилавках белорусских магазинов появится вьетнамский рис. А также предлагается построить в нашей стране фабрику по фасовке чая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Евсеев, начальник УВД Витебского облисполкома:

Большое внимание уделяется экономическим вопросам. Мы оттуда, как было доведено, получаем кофе, каучук. Сегодня у них на очень высоком уровне развивается электронная промышленность. Но мы со своей стороны туда поставляем технику.

Бинь Ван Тоан, заместитель начальника милиции города Ханой (Вьетнам):

Сегодня нас здесь встречают как родных. Мы обменялись опытом, поделились информацией о состоянии и структуре преступности в наших странах. Встречи с белорусскими коллегами и партнерами, я считаю, эффективны по всем направлениям. Надеемся, что будем и дальше продолжать сотрудничество.