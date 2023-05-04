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В Швеции будут давать 4 года тюрьмы за поддержку экстремистских организаций

04 мая 2023 09:02
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Новости Швеции. В Швеции ужесточат наказание за терроризм. Соответствующие поправки в законодательство принял парламент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Швеции будут давать 4 года тюрьмы за поддержку экстремистских организаций -1

Так, если человек поддерживает экстремистскую организацию или занимается ее пропагандой, он может попасть за решетку на четыре года. Тем, кто возглавляет террористические организации, теперь будет грозить пожизненный срок. В Швеции это 20-25 лет лишения свободы. Кроме того, закон отныне запрещает финансировать террористические организации и вербовать в них людей. Незаконными также станут поездки за рубеж с целью присоединиться к подобной группировке.  

# Уголовное законодательство # Новости Швеции # Фотофакт

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