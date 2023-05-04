В Швеции будут давать 4 года тюрьмы за поддержку экстремистских организаций

Новости Швеции. В Швеции ужесточат наказание за терроризм. Соответствующие поправки в законодательство принял парламент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швеции. В Швеции ужесточат наказание за терроризм. Соответствующие поправки в законодательство принял парламент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, если человек поддерживает экстремистскую организацию или занимается ее пропагандой, он может попасть за решетку на четыре года. Тем, кто возглавляет террористические организации, теперь будет грозить пожизненный срок. В Швеции это 20-25 лет лишения свободы. Кроме того, закон отныне запрещает финансировать террористические организации и вербовать в них людей. Незаконными также станут поездки за рубеж с целью присоединиться к подобной группировке.