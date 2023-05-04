В Швеции будут давать 4 года тюрьмы за поддержку экстремистских организаций

Так, если человек поддерживает экстремистскую организацию или занимается ее пропагандой, он может попасть за решетку на четыре года. Тем, кто возглавляет террористические организации, теперь будет грозить пожизненный срок. В Швеции это 20-25 лет лишения свободы. Кроме того, закон отныне запрещает финансировать террористические организации и вербовать в них людей. Незаконными также станут поездки за рубеж с целью присоединиться к подобной группировке.