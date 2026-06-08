Ученые Беларуси и России обсудили электромагнитные свойства наноматериалов на конференции в Минске
Наука все активнее работает на реальный сектор экономики. Новые материалы и их практическое применение стали главной темой международной конференции в Минске. Электромагнитные свойства наноматериалов обсуждают ученые Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В программе форума – более 60 докладов. Особое внимание уделяется композитным и гибридным материалам на основе углерода, которые сегодня востребованы в медицине, биотехнологиях и электронике. Конференция объединила ученых и специалистов для обмена опытом, новыми разработками и перспективными технологиями будущего.
Дмитрий Могилевцев, заместитель заведующего центра Института физики Национальной академии наук Беларуси:
От идеи, которая из уравнения вытекает, до практической реализации на лабораторном столе, к сожалению, очень большое расстояние. Масса вещей, которые знают экспериментаторы, которых не знают теоретики, мешают такому воплощению. И для нас, если мы хотим держаться рядом с жизнью, очень важно знать как можно больше об этом, чтобы формировать наши исследования в должном русле.
Александр Окотруб, заведующий лабораторией Института неорганической химии Сибирского отделения Российской академии наук:
Сейчас такие материалы, как углеродные нанотрубки, графен, они на слуху, находят все более широкое применение – от понимания фундаментальных законов строения, электронного строения этих материалов… И сейчас важную роль играет изучение прикладных свойств.
Ученые-физики двух стран сотрудничают уже несколько десятилетий. В 2026 году в Минск приехали представили научного сообщества из Новосибирска, Томска, Сколково и Улан-Удэ. Итогом конференции должны стать конкретные договоренности по разработке совместных проектов.