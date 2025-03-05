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Как минимум 2 человека стали жертвами мощных штормов в США

05 марта 2025 11:13
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Как минимум два человека стали жертвой мощных штормов, которые обрушились на США. Они принесли с собой ураганный ветер скоростью до 100 километров в час и вызвали многочисленные торнадо, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как минимум 2 человека стали жертвами мощных штормов в США-2

Из-за обрыва проводов без электричества до сих пор остаются около 300 тысяч потребителей. Сообщается о десятках поврежденных домов. В Миннесоте в целях безопасности запрещено движение почти на всех автострадах. Многие шоссе заблокированы перевернувшимися грузовиками. В Техасе из-за торнадо эвакуированы несколько сотен человек. Прекращены занятия в школах. Синоптики предупреждают, что некоторые штаты могут оказаться во власти сильных снегопадов. Там за несколько часов может выпасть до 10 сантиметров снега.

# Торнадо в США # Природные катаклизмы

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