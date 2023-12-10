По штату Теннесси пронёсся страшный торнадо – 6 человек погибли, многие дома разрушены
Новости США. Шесть человек погибли в результате торнадо в штате Теннесси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия ударила по городу Кларксвилл. 15 тысяч домов остались без электричества. Некоторые жители в прямом смысле лишились крыши над головой.
Ветер просто снес шифер. Дороги заблокированы поваленными деревьями, мелкие постройки сравнялись с землей. Полиция обратилась к населению с просьбой укрыться в относительно защищенных местах.
Люди прятались в подвалах. Для пострадавших был открыт пункт временного пребывания на базе средней школы.