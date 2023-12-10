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По штату Теннесси пронёсся страшный торнадо – 6 человек погибли, многие дома разрушены

10 декабря 2023 08:31
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Новости США. Шесть человек погибли в результате торнадо в штате Теннесси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия ударила по городу Кларксвилл. 15 тысяч домов остались без электричества. Некоторые жители в прямом смысле лишились крыши над головой.

По штату Теннесси пронёсся страшный торнадо – 6 человек погибли, многие дома разрушены-1

Ветер просто снес шифер. Дороги заблокированы поваленными деревьями, мелкие постройки сравнялись с землей. Полиция обратилась к населению с просьбой укрыться в относительно защищенных местах.

По штату Теннесси пронёсся страшный торнадо – 6 человек погибли, многие дома разрушены-4

Люди прятались в подвалах. Для пострадавших был открыт пункт временного пребывания на базе средней школы.

# Торнадо в США # Новости США # Фотофакт

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