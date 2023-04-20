Град с куриное яйцо. Жители Оклахомы поделились фото последствий торнадо

Новости США. Два человека погибли в результате торнадо в Оклахоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода пришла в штат накануне, но удивило жителей именно сегодняшнее природное явление. Американцы активно делятся в социальных сетях фотографиями града размером с куриное яйцо. Правда, поднять настроение жителям вряд ли смогут даже такие необычные кадры. Ведь непогода принесла в штат серьезные разрушения. Из-за ветра с некоторых зданий унесло крыши, оборваны линии электропередач, отменены занятия в школах. В разных городах организованы приюты для людей, пострадавших от торнадо.