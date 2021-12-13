Погибли не менее 100 человек. В США продолжают ликвидировать последствия мощного торнадо

Новости США. В США продолжают ликвидировать последствия одного из самых разрушительных торнадо в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, от стихии погибли как минимум 100 человек, но это число, по заявлению экстренных служб, будет постоянно расти по мере продолжения спасательных работ. Сильнее всего от урагана пострадал штат Кентукки. Там введено чрезвычайное положение и направлены отряды Нацгвардии. Сильные смерчи затронули еще четыре штата: Арканзас, Теннесси, Миссури и Иллинойс.