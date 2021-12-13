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Погибли не менее 100 человек. В США продолжают ликвидировать последствия мощного торнадо

13 декабря 2021 09:36
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Новости США. В США продолжают ликвидировать последствия одного из самых разрушительных торнадо в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Погибли не менее 100 человек. В США продолжают ликвидировать последствия мощного торнадо-1

По последним данным, от стихии погибли как минимум 100 человек, но это число, по заявлению экстренных служб, будет постоянно расти по мере продолжения спасательных работ. Сильнее всего от урагана пострадал штат Кентукки. Там введено чрезвычайное положение и направлены отряды Нацгвардии. Сильные смерчи затронули еще четыре штата: Арканзас, Теннесси, Миссури и Иллинойс.  

В Иллинойсе торнадо разрушил склад Amazon. Под завалами находятся не менее 50 человек – читайте здесь.  

Погибли не менее 100 человек. В США продолжают ликвидировать последствия мощного торнадо-4

Уничтожены сотни домов, несколько фабрик, пожарных частей и полицейских участков. В самом Кентукки уничтожен целый город. Оценить ущерб от мощнейшего удара стихии пока никто не берется. А на ликвидацию последствий понадобится не один месяц.  

# Торнадо в США # Фотофакт

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