В США торнадо сравнял с землёй завод крупной фармацевтической компании

Уничтожено около 50 тысяч поддонов с лекарствами. Повреждения получили также несколько зданий, стоящих рядом. Вся в обломках и парковка у предприятия. Также из-за мощного торнадо скорость в эпицентре которого достигает 220 километров в час, была перекрыта крупная автомагистраль между штатами. Не менее четырех человек получили ранения и были госпитализированы.