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В США торнадо сравнял с землёй завод крупной фармацевтической компании

20 июля 2023 13:42
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Новости США. Торнадо бушует в Северной Каролине. Ураган буквально сравнял с землей завод крупной фармацевтической компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США торнадо сравнял с землёй завод крупной фармацевтической компании-1

Уничтожено около 50 тысяч поддонов с лекарствами. Повреждения получили также несколько зданий, стоящих рядом. Вся в обломках и парковка у предприятия. Также из-за мощного торнадо скорость в эпицентре которого достигает 220 километров в час, была перекрыта крупная автомагистраль между штатами. Не менее четырех человек получили ранения и были госпитализированы.

# Торнадо в США # Новости США # Фотофакт

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