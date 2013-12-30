До 34 возросло число погибших при терактах в Волгограде

Новости России. Второй за сутки теракт в Волгограде унёс жизни 15 человек. Взрыв прогремел в час-пик в городском троллейбусе, следовавшем из спального района в центр города. Несколько десятков пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Движение в районе теракта полностью перекрыто. На месте ЧП работает оперативная группа.

Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации:

Мощный взрыв произошел сегодня около 8 часов утра. Троллейбус разрушен полностью. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты-взрывотехники. Говорить о мощности и типе взрывного устройства и о том, каким образом оно было приведено в действие, можно будет только после того, когда взрывотехники закончат работу.

Поскольку в том и другом взрывном устройстве поражающие элементы идентичны, это подтверждает версию следствия о взаимосвязи двух терактов. По всей видимости, они могли готовиться в одном месте.

Также в данный момент следователи опрашивают очевидцев, выживших пассажиров троллейбуса и изучают записи видеокамер.

По всей России усилены меры безопасности. А в Госдуму поступил проект о необходимости отмены моратория на смертную казнь за отдельные виды преступлений, в том числе за терроризм.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по двум статьям: «террористический акт» и «незаконный оборот оружия». Уже установлено, что оба теракта совершенные в Волгограде связаны между собой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 29 декабря на железнодорожном вокзале в Волгограде прогремел взрыв. На месте происшествия работает группа полицейских и медики. Жертвами трагедии стали, по разным данным, от 10 до 18 человек. Среди них есть полицейские. Еще около полусотни ранены. Речь идёт о теракте. Взрывное устройство привела в действие террористка-смертница перед рамкой металлоискателя возле входа на вокзал. По всей видимости, ей не удалось пройти внутрь.

Территория вокзала сейчас полностью оцеплена. Работают оперативные службы. На всех железнодорожных вокзалах и аэропортах усилены меры безопасности. Движение поездов не нарушено. Взрыв на вокзале в Волгограде прогремел 29 декабря в 12:45 по московскому времени.

В связи с трагедией в Волгограде с 1 по 3 января объявлен траур. Соболезнования Президенту России, родным и близким погибших направил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации на 31 декабря до 34 возросло число погибших при терактах в Волгограде. Ночью в больнице скончались двое пострадавших в результате взрывов на железнодорожном вокзале и в троллейбусе. Врачи сейчас борются за жизнь остальных раненых. В клиниках на данный момент находятся 65 человек.

Полиция переведена на усиленный режим несения службы. В городе проводится операция «Вихрь-антитеррор». Усилен контроль паспортного режима, проверяются рынки, торговые центры, вокзалы, дома частного сектора.