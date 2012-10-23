В России вспоминают жертв теракта на мюзикле «Норд-Ост». С момента трагедии прошло 10 лет

Новости России. В России вспоминают жертв теракта на Дубровке. Со дня трагедии прошло ровно 10 лет.

В 2002 году в Театральный центр в Москве, где шло представление популярного мюзикла «Норд-Ост», ворвались вооруженные бандиты. Они взяли в заложники 912 человек, в том числе женщин и детей. Людям пришлось находиться буквально между жизнью и смертью почти трое суток. Все это время с террористами вели переговоры, но безрезультатно.

Было решено штурмовать здание. В итоге более 50 бандитов было уничтожено. Жертвами трагедии стали 130 заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.