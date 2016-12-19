Минская ТЭЦ-3 будет модернизирована за счет средств Российского экспортного центра

Новости Беларуси. 300 миллионов долларов планирует инвестировать Российский экспортный центр в энергетику Беларуси. Соответствующий документ подписали 19 декабря в Минске. Соглашение предполагает совместную реализацию проектов в сфере электроэнергетики и будет носить исключительно практический характер.

Уже известно о скором запуске сразу нескольких проектов. Одним из них станет модернизация Минской ТЭЦ-3, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Алексей Тюпанов, генеральный директор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций:

Рынок Республики Беларусь является стратегически важным. И отдельным направлением у нас является сотрудничество с энергетическими компаниями Беларуси. Мы знаем, что есть программа модернизации инфраструктуры. Это Минская ТЭЦ, Гродненская и так далее.

Сергей Шебеко, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго»:

Минская ТЭЦ-3 – мы говорим о станции, которая рождалась в 1960-е годы, мы говорим о том, что на ней необходима модернизация, для того чтобы она стала еще эффективнее. Все для наших потребителей электрической и тепловой энергии.