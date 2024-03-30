Отказывались от фашистской идеологии – более 4 тысяч иностранцев партизанили в Беларуси в годы войны

Война и приближение к миру. Партизанский интернационал. Реальные истории об иностранцах, которые плечом к плечу с белорусскими народными мстителями приближали Победу. Новая серия документального фильма из цикла «Партизанская сторона» на СТВ.

Осколочным по психике и контузия пропагандой. Идеологическое оружие во время Великой Отечественной работало прицельно, его очереди не смолкали. Ведь для Победы оно сделало равно много, как танки, самолеты, пулеметы и гранаты. Коричневая чума поддавалась исцелению истинными ценностями. Столкнувшись с реальным воплощением гитлеровской доктрины, многие меняли позицию.

Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ:

Партизаны 1942 года принимают очень важное решение, что они готовы принимать в свои ряды всех тех, кто не запятнан. То есть не имеет на руках крови или массового уничтожения населения. Если этот человек, солдат или же служащий переходит в партизаны, безусловно, с оружием в руках, то он может и в дальнейшем состоять в их формировании.

Святослав Кулинок, заместитель директора Национального архива Беларуси:

Чехи, словаки, венгры, испанцы, французы, итальянцы, бельгийцы, голландцы – эти войска использовались как вспомогательные. На охране железнодорожных путей, на охране коммуникаций. В активных геноцидных практиках, например, словацкие части практически не участвовали. И многие словаки, неся здесь караульную службу, увидели те ужасы, которые происходили здесь, которые творили немцы. Были случаи, когда добровольно люди переходили на сторону партизан. Партизанам были даны специальные указания по разложению этих националистических частей. Велась целенаправленная работа: внедрялась агентура, распространялись листовки.

Одними из рекордсменов-перебежчиков на сторону Советского Союза стали словаки. На фронте они переходили целыми подразделениями. Но за этим процессом стояла тончайшая и кропотливая политическая работа. На авансцене театра боевых действий – битва смыслов.

Вадим Гигин, кандидат исторических наук:

Для того чтобы работать по воздействию на ту или иную категорию противника, нужно было понимать их психологию. Кто такие словаки, не очень понимали. Потому изучали музыкальные пластинки, изучали их газеты, особенности языка. Не было особо специалистов, которые знают словацкий язык, вроде бы он славянский. И когда делали листовки, опирались на те подробности, те детали, какие-то художественные образы, которые почерпнули из анализа пластинок, периодической печати. Оказалось, что подготовительный этап был излишним, поскольку словаки оказались самыми подготовленными. Очень широкие антифашистские настроения. Кстати, те венгры, которые охраняли железную дорогу на юге Беларуси, перешли именно под воздействием словаков. Они охраняли соседние участки, словаки решали перейти, затем пропагандировали венгров, но обычно это до взвода, не больше. Но были такие случаи перехода венгров на нашу сторону. В июле 1944-го во время знаменитого партизанского парада в Минске среди принимавших участие в параде белорусских партизан находились и десятки словацких воинов-антифашистов.