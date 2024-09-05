Новый клип «ZUBI-ZUBI». Светлана Агарвал рассказала, что происходило за кадром

Светлана Агарвал, певица:

Мы работали в этот день в таком активном, интенсивном режиме. Я только успевала переодеваться, менять прически. Слава богу, меня окружает моя команда, которая меня просто поддерживала и помогала мне. Наверное, поэтому клип удался. Плюс к тому, индиец мой Навин Колли приехал еще со своей группой поддержки. Со своей супругой, со своими друзьями. Я себя ощущала в каком-то реальном индийском кино. Кстати, супруга индийца, главного героя, она даже ему помогала как-то изобразить эти чувства, эмоции, куда руку положить, где поцелуйчик послать. Это было так круто, вам не передать словами. Когда благословляет своего супруга на эти вот какие-то любовные сцены. Наверное, я так думаю, женщины просто знают, что надо. Какие эмоции они хотят увидеть от мужчины. Поэтому она ему говорила об этом. Это здорово.

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