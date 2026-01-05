Белстат: среднестатистический белорус тратит на приготовление пищи 2,5 года жизни

Выходные для многих – это возможность отдохнуть, но значительная часть времени все же уходит на домашние заботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств, которое провел Белстат, в выходной день приготовлением пищи занимаются 91 % взрослых женщин и 42 % мужчин.