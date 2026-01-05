Белстат: среднестатистический белорус тратит на приготовление пищи 2,5 года жизни
Выходные для многих – это возможность отдохнуть, но значительная часть времени все же уходит на домашние заботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным выборочного обследования домашних хозяйств, которое провел Белстат, в выходной день приготовлением пищи занимаются 91 % взрослых женщин и 42 % мужчин.
Причем представительницы прекрасной половины проводят на кухне в среднем 1 час 27 минут, а мужчины – около 49 минут. Уборка также остается в основном женской обязанностью. Покупки товаров в свободное от работы время совершают 52 % женщин и 44 % мужчин. Здесь разница во времени минимальна. Если взглянуть шире, в масштабе жизни цифры впечатляют.
Инна Коношонок, начальник главного управления статистики уровня жизни населения и обследований домашних хозяйств Белстата:
На протяжении жизни среднестатистический белорус тратит на приготовление пищи чуть более 2,5 лет, на уборку жилья – 1 год и 2 месяца, а на покупку товаров – почти 10 месяцев.
Таким образом, даже привычные бытовые дела складываются в серьезную часть жизненного времени, а выходные становятся не только временем отдыха, но и посвящены заботам о доме и семье.