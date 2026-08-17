Реальные денежные доходы белорусов выросли на 8%

А сейчас о ситуации в белорусской экономике и денежно-кредитной сфере. Весьма «говорящие» цифры в разрезе первого полугодия озвучили в Национальном статистическом комитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Середина года в этом смысле важнейший рубеж, когда уже ясна общая тенденция, но при этом есть время для работы над возможными ошибками, чтобы в итоге выйти на ожидаемый результат.

Итак, промышленность – один из главных драйверов экономики. Более 126 миллиардов рублей – таков объем производства продукции в этом секторе, что несколько выше результата на эту же дату прошлого года: плюс 0,1%. Наиболее ощутимый прирост в горнодобывающей промышленности – плюс 2,7 и в энергетике – увеличение без малого на 8 пунктов. А вот в обрабатывающей промышленности снижение в пределах 1% – в этом секторе еще есть время наверстать упущенное.

В региональном разрезе топ-3 выглядит таким образом. По итогам полугодия высокий темп задает Брестская область – прибавка почти 6%. Плюс 3,5 – результат в Минском регионе. 0,6% – прирост в Гомельской области.

Весьма позитивная динамика за полугодие и в финансовой сфере. Так, по информации Национального статистического комитета, с января по июль реальные располагаемые денежные доходы белорусов увеличились на 8% относительно показателей за аналогичный период 2025 года. При этом в структуре денежных доходов заработная плата занимает 2/3, а все возможные пособия, пенсии и стипендии – более 22%. Поступления от предпринимательской деятельности составили свыше 6,5%, что говорит о высокой деловой активности. На этом фоне эксперты прогнозируют умеренные инфляционные процессы. Так, аналитики Евразийского банка развития предполагают, что инфляция в Беларуси по итогам 2026 года будет ниже установленного предельного параметра в 7%.