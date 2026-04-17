Более 80% жителей регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, удовлетворены условиями проживания

Заметно улучшилось и социальное самочувствие людей, проживающих в регионах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них провели опрос. Так вот за последние четыре года число довольных своей жизнью выросло с 65 до более чем 80 %.

Мониторинг, проведенный Институтом социологии Национальной академии наук, также показал – число тех, кто считает свою жизнь неблагополучной, сократилось более чем в два раза, достигнув рекордно низкого показателя в 9 %. Этот позитивный тренд наблюдается во всех возрастных и социальных группах. Эксперты связывают это с успешной системной работой государства по возрождению пострадавших территорий.

Николай Сухотский, заместитель директора Института социологии НАН Беларуси:

Прошедшие 20, 30, 40 лет, они показали, что люди, в общем-то, ко многому стали относиться спокойнее. То есть уходит социальная напряженность. Люди начинают понимать, что здесь можно жить, строить свое будущее вместе с детьми и внуками. И, безусловно, государство, которое достаточно серьезные средства вложило в постчернобыльские вот эти программы, возрождение этих территорий, все это начинает у людей формировать картину того, что действительно здесь тоже можно жить и, в принципе, видеть образ будущего, который будет достаточно позитивным.

Напомним, 26 апреля исполнится 40 лет со дня чернобыльской аварии. В ее устранение значительный вклад внесли белорусы. Свыше 70 тысяч наших соотечественников получили статус ликвидаторов.