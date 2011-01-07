Звезды белорусской эстрады рассказали, что делать, чтобы прославиться

За окном — снег. На сцене — «Завiруха» в исполнении группы «Верасы». Этот подарок столичному зрителю старый коллектив в молодом составе подготовил специально к Рождеству в рамках концерта «Песни на все времена».

Казалось бы, ничего нового, но именно такого хорошо не забытого старого меломаны и ждут от ансамбля, некогда ставшего элитой советской эстрады.

Казалось бы, до первого ряда сцены всего каких-то полметра и полминуты ходу. Вот только идти к ней истинным талантам приходится гораздо дольше, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Так как же стать звездой тому, кто звезд с неба срывать не привык?

Андрей Шумак, певец:

Чтобы быть звездой, чтобы быть популярным, чтобы быть признанным, главное — быть искренним для слушателей. Особенно это касается детей — они чувствуют, когда ты выступаешь для них с открытым сердцем.

Ольга Плотникова, певица:

Прежде всего, нужно иметь сильное желание, нужно хотеть этого, а потом уже всё прикладывается. Добавляются работа, связи с нужными людьми, везение, успех. Всё вместо это дает то, что вы видите перед собой.

Петр Елфимов, певец:

Чтобы стать настоящим артистом, нужно большое трудолюбие и желание работать ежедневно.

Группа «Бай Сити»:

Нужно очень много работать, любить свое дело и отдавать ему все свое свободное и несвободное время. Этим надо просто жить. Как минимум, иметь хоть какое-то музыкальное образование.

Идти к своей цели — тоже очень немаловажная часть.

Виктория Алешко:

Кроме таланта очень важную роль играет трудолюбие — мне кажется, 50 на 50. Конечно же, искренность, любовь к публике, любовь к тому, что ты делаешь.

Репетиции в ванных комнатах, домашние концерты у праздничного стола, музыкальная школа за спиной и настоящее признание самой искренней публики, в лице которой — друзья-подруги... Чего же боле? Штурмовать музыкальный вуз или ждать удачу?

Алексей Жос, солист ансамбля «Верасы»:

Я работал продавцом — продавал ковры.

Корреспондент СТВ:

Как пришла идея стать певцом?

Алексей Жос:

Я всегда занимался. В том же магазине у нас был кружок Самоделкиных, в котором мы пели, занимались, устраивали конкурсы, концерты на улице…

Сегодня народного артиста Беларуси Василия Раинчика за кулисами называют создателем белорусской фабрики звезд. Именно этот человек решил возродить белорусскую группу «Верасы».

Артисты признаются: подача, хоть и с трудом, но поддается воспитанию. Главное — не бояться рисковать. К примеру, спеть в неожиданном стиле.

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А вот для этих талантов, родом из детства, сцена — это не реальность, а рождественская мечта. В нее искренне верят.

Воспитанники Минского городского дворца детей и молодежи устраивают кастинг самим себе. Слушая музыку, юные таланты прислушиваются к самим себе. А значит, автоматически приобретают то, чему позавидует любой состоявшийся артист. У них есть шанс все успеть и раскрыться. Иными словами, если взрослые вовремя инвестируют в молодость, отдача будет трижды более ценной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Инна Биличенко, заведующая сектором информации Минского городского дворца детей и молодежи:

У детей, подростков и молодежи всегда есть творческий потенциал, есть способность и креативная направленность на открытие каких-то талантов. Наш дворец помогает открыть таланты детям, подросткам и молодежи. Здесь можно выбрать занятие по душе. В то же время есть возможность не зацикливаться на каком-то одном направлении, а выбирать.

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