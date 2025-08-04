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Три человека погибли из-за непогоды на севере Индии

04 августа 2025 07:39
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По меньшей мере три человека погибли из-за непогоды, которая обрушилась на север Индии. Проливные дожди вызвали наводнения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три человека погибли из-за непогоды на севере Индии-2

Под водой оказались улицы населенных пунктов. Во многих из них возникли перебои с поставкой продуктов питания, затопленными оказались магазины и рынки. Отрезан от внешнего мира город Монди. Там оползень перекрыл основную дорогу. Аварийные бригады при помощи тяжелой техники устраняют последствия удара стихии. Большой ущерб нанесен сельскому хозяйству региона. Местные фермеры рискуют остаться без урожая.

# Индия # Наводнение

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