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Работники крупнейшей авиакорпорации США вышли на забастовку

04 августа 2025 07:42
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Работники крупнейшей компании США, производящей гражданские самолеты и истребители, вышли на масштабную забастовку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники крупнейшей авиакорпорации США вышли на забастовку-2

Остановились четыре завода в разных городах страны. Около четырех тысяч человек требуют улучшения условий труда, повышения зарплаты и пересмотра трудовых соглашений. Власти назвали стачку угрозой национальной безопасности, поскольку прекратилось производство продукции необходимой для системы обороны США. Однако в профсоюзе заявили, что продолжат бороться за права трудящихся.

# Протесты # США

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