На концерте «Песни на все времена» поют заслуженные зарубежные артисты и белорусские мэтры эстрады

Прима эстонской эстрады Анне Вески, любимец дам Алексей Глызин, украинский мэтр Николай Гнатюк и практически все белорусские мастера сцены сегодня собрались на главной концертной площадке страны — во Дворце Республики, чтобы спеть «Песни на все времена». Телеверсию концерта, подготовленного телеканалом СТВ в к новогодним и рождественским праздникам, можно будет увидеть 7 января.

Эта музыка знакома и понятна каждому. И до сих пор — у всех на слуху. Телеканал СТВ уже второй год «освежает» в памяти те самые «Песни на все времена», под которые кто-то когда-то рождался, взрослел и влюблялся. Это концерт для всех поколений.

Гости и на этот раз самые что ни на есть звездные. Кто сегодня не знает элегантную эстонку Анне Вески и ее проверенные временем хиты — такие как «Позади крутой поворот» и «Милый, горячо любимый»? Выступить на большой сцене Дворца Республики по приглашению нашего телеканала не отказался ни один — ни заслуженный, ни народный артист, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Анне Вески, заслуженная артистка Эстонии:

Это очень хороший концерт, потому что на таких концертах я встречаю своих очень хороших друзей, артистов, которых я не каждый день вижу. Все мы можем услышать старые добрые песни, которые все знают наизусть. Иногда думаешь: может, не надо их уже петь. Но если их нет, как-то грустно становится.

Снова взглянуть на белорусскую столицу и снова заполнить зал звучанием полюбившихся мотивов. С самого утра у приглашенных артистов целый список дел: заселиться в гостиницу, прогуляться по Минску и, конечно же, отрепетировать свое выступление. Хотя у звезды восьмидесятых — исполнителя хита «Яблоки на снегу» Михаила Муромова, к примеру, «саунд-чек» в программу не входит. Да и для Николая Гнатюка и Алексея Глызина гораздо важнее — отдохнуть перед концертом душой. И поделиться впечатлениями о Минске и Беларуси.

Николай Гнатюк, народный артист Украины:

Так и просятся слова, что это моя родина. Можно сказать, бывшая родина — когда был Советский Союз. Но у меня внутри ничего не поменялось. Это места, которые я очень люблю, люди, мои родные.

Конечно, какой же отечественный проект без наших мэтров эстрады? Белорусский государственный ансамбль «Песняры», «Сябры», Александр Тиханович и Ядвига Поплавская — и это далеко не полный список всех тех, кто олицетворяет собой «Песни на все времена». Перед началом их выступления во Дворце Республики — настоящий ажиотаж. И неудивительно, что зарубежные гости так любят приезжать на белорусскую сцену, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Алексей Глызин, заслуженный артист России:

Беларусь вызывает у меня массу положительных эмоций.