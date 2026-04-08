Школьники из Беларуси примут участие в международных олимпиадах по 7 предметам

Белорусские школьники демонстрируют высокое стремление к знаниям: около полумиллиона ребят приняли участие в олимпиадах по 18 школьным предметам, свыше полутора тысяч из них прошли в финал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам заключительного этапа отобраны лучшие – они представят страну на международных интеллектуальных состязаниях по семи предметам, в том числе математике, географии, химии, биологии. Сейчас проходят учебные сборы: подготовку ведут лучшие преподаватели БГУ.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Для поступления в университеты и колледжи страны ребята, которые достигают высоких результатов в учебе, в научно-исследовательской деятельности, победители олимпиад, как республиканских, так и международных и иных мероприятий, конкурсов профессионального мастерства, имеют дополнительную возможность поступления на востребованные специальности с особыми условиями, вне конкурса, либо без вступительных испытаний.

Государство поддерживает одаренных молодых людей. В 2026 году стартует новый Республиканский конкурс «Учащийся года» для студентов колледжей, также традиционно будут определены лучшие курсанты и студенты.