В Минобразования подвели итоги вступительной кампании в Беларуси

Нынешняя вступительная кампания в Беларуси стала самой успешной за последние годы. План приема выполнен в полном объеме. Студентами вузов стали 46 тысяч 700 человек. Причем большая часть первокурсников – а это 32 тысячи – будут получать высшее образование совершенно бесплатно, на бюджетной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А на платную форму обучения зачислено почти 15 тысяч абитуриентов. Еще полторы тысячи человек приняты сверх плана. Это спортсмены, граждане стран СНГ и те, кто получает второе высшее образование. Стабильно высоким в последние годы остается и количество тех, кто зачислен без вступительных испытаний и вне конкурса. Это ребята, достигшие максимальных результатов в школах и колледжах, победители республиканских и международных олимпиад.

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:

В этом году очень высокие проходные баллы отмечены практически по всем направлениям подготовки. Особенно хочу отметить рост популярности инженерных специальностей. И сегодня каждый четвертый зачисленный первокурсник – это будущий инженер. Каждый десятый – это будущий педагог, медик или работник АПК. То есть суммарно это еще треть всех абитуриентов. Существенно увеличился набор и по целевым договорам. На таких условиях в вузы поступили 5 тысяч 800 юношей и девушек. Лидером по приему целевиков стал БНТУ – на первый курс технического университета зачислили 464 человека. А в главном медицинском вузе страны конкурс вырос практически в два раза и составил около двух человек на место.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Общее количество подавших документы абитуриентов было более 9 тысяч. Это также подтверждает повышенный интерес у нашей молодежи к данной траектории получения образования. Наибольшее количество студентов, зачисленных на целевые места, традиционно на медицинские специальности, в топе также аграрные специальности, инженерные и педагогические.

Сейчас продолжается прием документов в колледжи. Всего на уровень среднего специального образования в 2026 году планируют принять почти 39 тысяч человек. Зачисление выпускников 9-х классов уже завершено. Цифры подтверждают высокую конкуренцию: на 22 тысячи 300 бюджетных мест претендовали сразу 30 тысяч абитуриентов. Самыми востребованными направлениями стали архитектурное проектирование, дизайн и анимация. Открывают в учебных заведениях и новые профили, востребованные экономикой.