В Беларуси ежемесячные поощрительные выплаты одаренной молодежи выросли до 1700 рублей

В Беларуси усилили поддержку юных талантов: ежемесячные поощрительные выплаты одаренной молодежи выросли до 1700 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, ежегодно около 100 молодых ученых получают гранты Президента – их ежемесячное пособие превышает 1800 рублей.

Талантливых ребят выявляют в том числе на олимпиадах: в 2026 году в них приняли участие около полумиллиона детей и подростков. По итогам отборов лучшие школьники представят Беларусь на международных интеллектуальных состязаниях по семи предметам – математике, географии, химии, биологии и другим. Сейчас с ними проводят учебные сборы: подготовку ведут преподаватели БГУ.

Сергей Пищов, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Для поступления в университеты и колледжи страны ребята, которые достигают высоких результатов в учебе, в научно-исследовательской деятельности, победители олимпиад, как республиканских, так и международных и иных мероприятий, конкурсов профессионального мастерства, имеют дополнительную возможность поступления на востребованные специальности, скажем так, с особыми условиями, вне конкурса, либо без вступительных испытаний.

Успехи прошлых лет вселяют уверенность: в 2025 году белорусские школьники завоевали более 70 медалей на международных олимпиадах, а в дисциплине «География» отличились особенно – на счету подростков 22 награды.