Желтые и шоколадные томаты! Парниково-тепличный комбинат Минска расширяет ассортимент

Парниково-тепличный комбинат Минска в 2026 году значительно нарастил объемы производства: ежедневный сбор томатов черри вырос более чем в три раза – с 300 килограммов в 2025 году до тонны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комбинат также планирует расширить ассортимент: в продажу поступит салат «Лалик», увеличится производство томатов, включая желтые и шоколадные сорта, а также разные виды черри. Первые партии новинок ожидаются на полках магазинов в апреле.

Сергей Некрашевич, генеральный директор Минского парниково-тепличного комбината:

В прошлом году произошло увеличение производства баклажанов на 20 % и в четыре раза увеличено производство перцев. В этом году площади остались те же, но благодаря совершенствованию технологии производства мы также планируем увеличить производство баклажанов и перцев не менее чем на 15 %.

В сфере озеленения поставлена задача – вырастить не менее 50 тысяч кустов с закрытой корневой системой (в 2025 году было 33 тысячи). Реализация многолетних растений увеличена более чем вдвое. Подготовлена рассада для кашпо на разделительных полосах, их установят в ближайшие дни – с учетом погодных условий.