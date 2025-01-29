Депутаты приняли законопроект о дорожном движении во втором чтении

29 января депутаты во втором чтении приняли законопроект о дорожном движении. Он предусматривает снижение возраста с 18 до 17 лет лиц, которые могут получить право управления машинами сельхозназначения и тракторами. Парламентарии учли пожелания, в том числе молодежи – помогать аграриям в период посевных и уборочных работ и даже сеть за штурвал комбайна. Принятие законопроекта станет хорошим подспорьем для сельскохозорганизаций и учреждений образования. Они смогут усилить практикоориентированный подход в обучении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Давыдов, депутат Палаты представителей:

Главная цель этого закона – увеличение кадрового потенциала предприятий сельскохозяйственной отрасли. Эти новации позволят привлечь молодые кадры уже со второго курса. Ведь уже с 17 лет они смогут получить права управления такой большой и серьезной техникой как комбайны. То есть то, что они получат в молодом возрасте 17 лет права, это тоже как бы хорошо, но уже на выходе из самого учебного заведения, тоже немаловажно, они получат навыки, профессионализм.

В документ внесены изменения, которые направлены на сокращение срока вступления в силу закона с шести месяцев до двух. Таким образом молодые люди смогут внести свой вклад в агарные работы уже в этом году.