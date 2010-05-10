Праздничный салют – кульминация Дня Победы

Когда к концерту еще только готовились, небеса уже подыгрывали празднику. Не дождь, а настоящий ливень быстро организовал инструментам и живой звук, и генеральную репетицию.

В нескольких метрах не только от воды, но и от ветра свою пламенную задумку спасали пиротехники. Почти полторы тысячи свечей из-за погоды пришлось расставлять за минуты до запланированного возгорания. И это был забег в классическом стиле.

Константин со своей трубой давно готов озвучить и огонь, и воду. Говорит, подсушить инструмент накануне все же пришлось, но для него такая игра стоит не только свеч.

Константин Голубец, военный музыкант:

Поучаствовать с такими музыкантами всегда радость, разбавить свою музыку классической стоит.

Симфоническая музыка в этом году столкнулась с еще одной звуковой стихией. Сорок тысяч человек, которые победным вечером собрались у стелы, вначале услышали Чайковского, Вивальди и Брамса, а после — и заоблачный аккомпанемент, случившийся без взлета дирижерской палочки.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Сегодня — великий, особый день. День великого героизма, великого праздника, потому что здесь все сочетается: великая беда, великая потеря и вместе с тем, мы говорим о той силе духа, о мощи русского, белорусского и других народов, которые выстояли, победили и принесли победу не только той территории, которая называлась Cоветским союзом, но и всему миру.

Три десятка залпов и тысячи оттенков праздничного поднебесья. На время салюта проспект Победителей словно превратился в гигантскую съемочную площадку. И эти кадры — теперь тоже память. Память о тех, кто подарил нам право сделать свой главный жизненный дубль.

Ольга Бакланова, Евгений Левковец. Телекомпания «СТВ»