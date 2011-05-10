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Салют в Минске 9 мая 2011 года

10 мая 2011 07:10
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Залпы салюта прогремели в 22 часа в Минске, Брестской крепости и областных центрах. Вечернее небо украсили десятки разноцветных композиций. В Минске салют запустили с шести точек.

Традиционно самый красочный и зрелищный салют — около стелы «Минск — город-герой». В небо улетело почти 4 тонны пиротехники. Огни поднимались почти на полкилометра в высоту.

Увидеть салют собралось несколько десятков тысяч зрителей. С интервалом в 7 секунд около стелы над новым парком Победы прогремело 30 залпов, в каждом — 8 выстрелов. Зрители увидели «Карину», «Кружево», «Вечерние грезы» — это названия небесных картин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Салют в Минске 9 мая 2011 года -1

Салют в Минске 9 мая 2011 года -3

Салют в Минске 9 мая 2011 года -5

Салют в Минске 9 мая 2011 года -7

Салют в Минске 9 мая 2011 года -9

Салют в Минске 9 мая 2011 года -11

Минчане:
Давно такого салюта не видели. Просто замечательный, шикарный салют, очень впечатлились.

Восхитительно, классно, вообще супер! Такая красота! Очень понравился!

Очень эффектный, красивый салют, шикарное зрелище. Всё было очень красиво!

# общество # Парад в Минске 9 мая и салют в Минске 9 мая 2014 года # 9 мая в Беларуси и в мире # Салют в Минске 3 июля 2014

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