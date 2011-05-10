Салют в Минске 9 мая 2011 года

Залпы салюта прогремели в 22 часа в Минске, Брестской крепости и областных центрах. Вечернее небо украсили десятки разноцветных композиций. В Минске салют запустили с шести точек.

Традиционно самый красочный и зрелищный салют — около стелы «Минск — город-герой». В небо улетело почти 4 тонны пиротехники. Огни поднимались почти на полкилометра в высоту.

Увидеть салют собралось несколько десятков тысяч зрителей. С интервалом в 7 секунд около стелы над новым парком Победы прогремело 30 залпов, в каждом — 8 выстрелов. Зрители увидели «Карину», «Кружево», «Вечерние грезы» — это названия небесных картин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».