Впервые на День Победы в Минске перед салютом прозвучит симфоническая музыка

Программа выступления Государственного симфонического оркестра в Москве 30 апреля и в Минске 9 мая.

30 апреля в Москве в Колонном зале Дома Союзов и 9 мая у стелы «Минск – город-герой» в 9 часов вечера прямо перед салютом можно насладиться игрой государственного симфонического оркестра Республики Беларусь. В гостях в студии программы «Личный интерес» лауреат государственных премий и заслуженный деятель искусств России, главный дирижер и художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра Беларуси Александр Михайлович Анисимов.

Павел Кореневский:

Поводом для нашей встречи стал концерт в Москве в Колонном зале Дома Союзов, это, как говорят, намоленное место для классической музыки. Что Вы предполагаете на отделение, на программу, которую заявляете? Действительно, можно ли объять необъятное, где есть Хачатурян, Чайковский, Свиридов, Шостакович, наши белорусские композиторы. В чем уникальность этого концерта?

Александр Анисимов:

Во-первых, нужно сказать, что вы правы, об этом зале слышали много и многие мечтали и мечтают выступить в нем в Москве. Недаром все-таки ставший традиционным и достаточно известным во всем мире международный фестиваль симфонических оркестров, который проходит каждый год под патронатом Президента России, собирает самые лучшие оркестры именно в этом зале. Оркестр наш не был в Москве, если я не ошибаюсь, почти 40 лет. Представляете, какой период?

Павел Кореневский:

Насколько я знаю, в России Ваших концертов было много?

Александр Анисимов:

Да, но именно в Москве и в Петербурге симфонический концерт уже не был очень долгое время. И мы благодарны тем, кто занимается организацией этого, кто спонсирует, кто смог найти средства, потому что это не дешевая акция, выезд почти 100 человек музыкантов и администрации в Москву.

Поэтому мы очень серьезно подошли к этой акции и продумали программу, мы знаем, что среди зрителей и слушателей будут ветераны, те, кто хочет услышать белорусскую музыку, кто будет сравнивать московский оркестр и белорусский оркестр, кто давно хотел услышать, что такое музыка Беларуси.

Поэтому мы составили программу из двух частей. Первая часть - это популярная музыка советской эпохи: Шестакова, Глебова, Свиридова, Смольского, Хачатуряна – это первое отделение, где будут и выступления интересных солистов, в том числе цимбалистки Вероники Прадед и нашей певицы Оксаны Волковой. А второе отделение мы целиком посвятили музыке Чайковского, помянув о том, что в этом году исполняется 180 лет со дня его рождения. Да и вообще музыка Чайковского - это тот самый пробный камень, который дает основания полагать, что представляет мастерство этого оркестра. Да и вообще Мы немножко рискуем, но мы уверены, что мы выиграем!

Павел Кореневский:

Что Вы готовите для Минска?

Александр Анисимов:

9 мая, в этот святой день для всех нас, симфонический оркестр перед салютом, перед праздничным фейерверком в 9 часов вечера начнет праздничный концерт на открытой площадке около Стелы на проспекте Победителей. Я, честно говоря, не помню того, что бы в этот праздничный день перед салютом, звучала симфоническая музыка. И мы очень гордимся этим, мы готовимся, мы абсолютно уверены в том, что это правильное решение и что программа будет интересной.

Павел Кореневский:

Вы экспериментируете с музыкой?

Александр Анисимов:

Да. Был, например, замечательный опыт с исполнением оперы Сергея Кортеса «Медведь» на рассказы Антона Павловича Чехова. Честно говоря, не особенно привлекательное название для симфонической программы. И, тем не менее, мы сделали такую работу, и она имела огромный успех.

В следующем сезоне мы непременно обязательно что-то сделаем. Вот, например, как вам нравится такая идея: мы хотим открыть сезон программы, которая называется «Египетские ночи»? Эта программа будет состоять из двух частей. В первой части будет звучать новое произведение нашего белорусского композитора Сергея Кузнецова, которое называется «Клеопатра». А во второй части этого концерта будет звучать третье действие оперы «Аида» Джузеппе Верди. Вот такие необычные сочетания очень привлекательны для публики. Вот так возьмешь отдельно оперу «Медведь» или «Клеопатра» Кузнецова, и я не уверен, что соберется ползала. А вот публика, привлеченная такой так сказать приманкой, потом не жалеет. Во время исполнения оперы «Медведь» восторгу публики не было предела. Сейчас она стала очень популярной в России и меня пригласили ее продирижировать в Новосибирске.