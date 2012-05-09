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Во сколько в Минске будет салют 9 мая 2012 года?

09 мая 2012 12:46
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Новости Беларуси.  Праздничный салют в 2012 году будет дан впервые на новых площадках. Основная огневая позиция не изменится – это парк 50-летия Победы на набережной Свислочи. Как и прежде, залпы дадут на берегу Чижовского водохранилища и в Военном городке Уручье.

Новыми станут районы улицы Пригородной, аэропорта «Минск-1» и северо-западный берег водохранилища Дрозды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Грицев, военный комендант военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Салют начнется 9 мая в 22.00. Будет произведено 30 залпов. Обещаем, что будет красочно.

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