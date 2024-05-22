В Минске запустят тематический трамвай, расписанный в традициях Пакистана

Тематический трамвай к 30-летию установления дипотношений с Пакистаном презентовали в Минске. Это совместный проект комитета экономики Мингорисполкома, предприятия «Минсктранс» и посольства Исламской Республики Пакистан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Трамвай декорирован в особой технике Truck Art. Это популярный вид искусства в Пакистане, отражающий богатое культурное наследие страны и демонстрирующий талант и творчество местных ремесленников. Фургоны, автобусы и рикши декорируют особой росписью и украшают цветами. На кузов минского трамвая нанесены элементы и формы изобразительного искусства Пакистана. Здесь можно увидеть национальные достопримечательности двух стран и орнамент.

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:

Truck Art, который переводится как искусство на колесах, имеет столетнюю историю. Относится к фольклорному виду искусств. Здесь мы попытались изобразить национальные символы двух стран – флаги и известные памятники архитектуры.

Уже 23 мая трамвай начнет курсировать по маршруту № 9. Так горожане и гости столицы смогут ближе познакомиться с художественным наследием и культурой Беларуси и Пакистана.