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Выставочный проект «Культурное разнообразие и пейзажи Пакистана» начал работу в Витебске

12 июля 2024 14:02
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Валерия Яскевич, корреспондент:
Богатая архитектура, величественные горы и пресловутое гостеприимство. Пакистан славится своими жителями и потрясающими видами.

Главные символы культурного наследия этой восточной жемчужины покажут на выставке, которая открылась в рамках XXXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Выставочный проект «Культурное разнообразие и пейзажи Пакистана» начал работу в Витебске-1

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Республике Беларусь:
Пакистан – это очень уникальная страна, потому что там не только уникальна и разнообразна природа. Также это многоязычная, многокультурная, многонациональная, многорелигиозная страна. Там проживают люди не только, которые говорят на разных языках, но также представители различных религиозных конфессий, как мусульмане, так и христиане, люди, которые исповедуют индуизм. Сегодня мы попытались в наших работах отразить религиозную сторону и природу. Мы попытались в нашей сегодняшней экспозиции максимально представить все то, чем богат Пакистан и чем может быть интересен. Конечно же, такие проекты помогают нашим дружественным странам стать еще ближе друг другу и познакомится с культурой друг друга.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Валерия Яскевич # Саджад Хайдер Хан # Василий Павлючков

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