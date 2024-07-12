Выставочный проект «Культурное разнообразие и пейзажи Пакистана» начал работу в Витебске

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Республике Беларусь:

Пакистан – это очень уникальная страна, потому что там не только уникальна и разнообразна природа. Также это многоязычная, многокультурная, многонациональная, многорелигиозная страна. Там проживают люди не только, которые говорят на разных языках, но также представители различных религиозных конфессий, как мусульмане, так и христиане, люди, которые исповедуют индуизм. Сегодня мы попытались в наших работах отразить религиозную сторону и природу. Мы попытались в нашей сегодняшней экспозиции максимально представить все то, чем богат Пакистан и чем может быть интересен. Конечно же, такие проекты помогают нашим дружественным странам стать еще ближе друг другу и познакомится с культурой друг друга.

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