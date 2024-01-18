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Министр обороны Украины не полетел во Францию по соображениям безопасности

18 января 2024 10:10
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Министр обороны Украины Рустем Умеров по соображениям личной безопасности отменил запланированную поездку в Париж, где он должен встретиться с французским министром обороны Себастьеном Лекорню. Об этом пишет ТАСС.

Взамен они намерены провести совещание в режиме видеоконференции, которое будет посвящено вопросу создания коалиции артиллерии под эгидой Франции и США. Эта коалиция, в состав которой входит 23 страны, призвана предоставить Украине необходимые ей образцы вооружений. С самого начала июня украинские войска предпринимают безуспешные наступательные попытки, потеряв значительное число военнослужащих и оружия. Российская сторона отмечает, что операция не принесла Украине успехов.

# Международная политика # Рустем Умеров

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