Прямой эфир

Представители белорусского хоккея посетили РНПЦ детской онкологии в Боровлянах

28 декабря 2024 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По уже многолетней предновогодней традиции представители белорусского хоккея присоединились к марафону «Наши дети». Гости посетили РНПЦ детской онкологии в Боровлянах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представители белорусского хоккея посетили РНПЦ детской онкологии в Боровлянах-2

В неформальной обстановке сенатор Дмитрий Басков, генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий, игроки клуба и представители хоккейной общественности страны пообщались с пациентами центра, обменялись подарками и добрыми словами в преддверии Нового года.

Представители белорусского хоккея посетили РНПЦ детской онкологии в Боровлянах-4

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Белорусская хоккейная общественность уже давно поддерживает ребят, которые находятся на лечении и реабилитации в одном из лучших медицинских центров в Боровлянах. На самом деле эти ребята могут дать фору многим спортсменам по силе духа, характеру и стремлению к победе. В данном случае к победе над своим недугом. Каждый год стараемся приезжать сюда, чтобы хоть как-то поддержать их в этой хоть и уютной, но больничной обстановке, подарить им небольшие подарки и, конечно же, пригласить на матчи Континентальной хоккейной лиги. 

Представители белорусского хоккея посетили РНПЦ детской онкологии в Боровлянах-6

Артем Каркоцкий, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
Государство немало сделало для этого медицинского учреждения, чтобы детки могли получать квалифицированную медицинскую помощь. Наш слоган хоккейного клуба «Динамо-Минск» – «В одном звене с каждым». И сегодняшний наш визит подтверждает этот слоган.

Ребята в свою очередь также пожелали «Динамо» как можно больше побед, ведь многие из них интересуются хоккеем и давно поддерживают «зубров».

# Артем Каркоцкий # Дмитрий Басков # ХК Динамо-Минск # РНПЦ детской онкологии

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «Крылья Советов»
28 декабря 2024 12:23

Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «Крылья Советов»

Егор Сидоров принес победу «Сан-Диего» в АХЛ
28 декабря 2024 12:22

Егор Сидоров принес победу «Сан-Диего» в АХЛ

Солигорский «Шахтёр» обыграл «Локомотив» в матче ЧБ по хоккею
28 декабря 2024 12:15

Солигорский «Шахтёр» обыграл «Локомотив» в матче ЧБ по хоккею