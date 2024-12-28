Представители белорусского хоккея посетили РНПЦ детской онкологии в Боровлянах

По уже многолетней предновогодней традиции представители белорусского хоккея присоединились к марафону «Наши дети». Гости посетили РНПЦ детской онкологии в Боровлянах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В неформальной обстановке сенатор Дмитрий Басков, генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий, игроки клуба и представители хоккейной общественности страны пообщались с пациентами центра, обменялись подарками и добрыми словами в преддверии Нового года.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: Белорусская хоккейная общественность уже давно поддерживает ребят, которые находятся на лечении и реабилитации в одном из лучших медицинских центров в Боровлянах. На самом деле эти ребята могут дать фору многим спортсменам по силе духа, характеру и стремлению к победе. В данном случае к победе над своим недугом. Каждый год стараемся приезжать сюда, чтобы хоть как-то поддержать их в этой хоть и уютной, но больничной обстановке, подарить им небольшие подарки и, конечно же, пригласить на матчи Континентальной хоккейной лиги.

Артем Каркоцкий, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

Государство немало сделало для этого медицинского учреждения, чтобы детки могли получать квалифицированную медицинскую помощь. Наш слоган хоккейного клуба «Динамо-Минск» – «В одном звене с каждым». И сегодняшний наш визит подтверждает этот слоган.

Ребята в свою очередь также пожелали «Динамо» как можно больше побед, ведь многие из них интересуются хоккеем и давно поддерживают «зубров».