Прямой эфир

Пара из Австрии путешествует по Беларуси на ретро-автомобиле, похожем на игрушку

03 августа 2018 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О путешествиях, которые вдохновляют. 5 тысяч километров на ретро-автомобиле, который больше похож на игрушечную машину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пара из Австрии путешествует по Беларуси на ретро-автомобиле, похожем на игрушку-1

И ни одного метра без внимания. На таком необычном транспорте в нашу страну приехали гости из Австрии. Преодолев огромное расстояние по Европе, супружеская пара Роланд и Влада Димай добрались до Минска.

Пара из Австрии путешествует по Беларуси на ретро-автомобиле, похожем на игрушку-4

Забавный бочонок на самом деле легендарный BMW Isetta 1955 года выпуска. У истории на колесиках откидывается единственная дверь. Но это не помешало супругам ощутить все прелести путешествия по белорусским дорогам.

Пара из Австрии путешествует по Беларуси на ретро-автомобиле, похожем на игрушку-7

Пара из Австрии путешествует по Беларуси на ретро-автомобиле, похожем на игрушку-9

Рональд Димаи, турист (Австрия):
Мы проехали путь из Бреста в Гомельскую область и вот сейчас приехали в Минск. Я впервые в Беларуси. Я в восторге, боялся, что на маленькой машине будет не комфортно, но в Беларуси просто замечательные дороги и очень отзывчивые люди. Все, когда видят машину, улыбаются широко. Некоторые за фото даже дают монетки. Мы их, кстати, перечислим по окончанию путешествия какой-нибудь белорусской организации.

Роналд – владелец международной инвестиционной компании. Ретро-автомобили его давнее хобби. Надо признаться, автоэкзотику по автобанам и трассам везли в специальном прицепе. Расчехляли раритет, когда останавливались в крупных городах.

Пара из Австрии путешествует по Беларуси на ретро-автомобиле, похожем на игрушку-12

# Ретро-автомобили # общество # Рональд Димаи # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Когда и на кого можно охотиться в Беларуси в 2018 году?
03 августа 2018 07:22

Когда и на кого можно охотиться в Беларуси в 2018 году?

Течёт крыша и стены в трещинах. Дом на улице Янки Мавра не может дождаться окончания капремонта
02 августа 2018 19:05

Течёт крыша и стены в трещинах. Дом на улице Янки Мавра не может дождаться окончания капремонта

ЗАГС Центрального района запрещает разбрасывать лепестки роз, монеты и хлопушки
02 августа 2018 18:47

ЗАГС Центрального района запрещает разбрасывать лепестки роз, монеты и хлопушки