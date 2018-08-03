Пара из Австрии путешествует по Беларуси на ретро-автомобиле, похожем на игрушку

Новости Беларуси. О путешествиях, которые вдохновляют. 5 тысяч километров на ретро-автомобиле, который больше похож на игрушечную машину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И ни одного метра без внимания. На таком необычном транспорте в нашу страну приехали гости из Австрии. Преодолев огромное расстояние по Европе, супружеская пара Роланд и Влада Димай добрались до Минска.

Забавный бочонок на самом деле легендарный BMW Isetta 1955 года выпуска. У истории на колесиках откидывается единственная дверь. Но это не помешало супругам ощутить все прелести путешествия по белорусским дорогам.

Рональд Димаи, турист (Австрия):

Мы проехали путь из Бреста в Гомельскую область и вот сейчас приехали в Минск. Я впервые в Беларуси. Я в восторге, боялся, что на маленькой машине будет не комфортно, но в Беларуси просто замечательные дороги и очень отзывчивые люди. Все, когда видят машину, улыбаются широко. Некоторые за фото даже дают монетки. Мы их, кстати, перечислим по окончанию путешествия какой-нибудь белорусской организации.



