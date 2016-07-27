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Беларусь впервые приняла участие в Ретро-ралли «Пекин-Париж-2016»

27 июля 2016 08:05
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Ретро-ралли «Пекин-Париж-2016»  – событие, в котором впервые в истории участвует наша страна. Это событие заслуживает отдельного разговора. За 35 дней участники проехали по территориям 9 стран. Двигались они на ретро-автомобилях невероятной красоты. И особо стоит отметить, что по продолжительности ралли превосходит общеизвестный «Париж-Дакар» и проводится с 1907 года.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Анатолий Маслов, руководитель частной транспортной компании, Александр Жос, председатель клуба «ЗАЗ гараж», Павел Короткий, коллекционер ретроавтомобилей.

# Фотофакт # Ретро-автомобили

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