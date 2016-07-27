Беларусь впервые приняла участие в Ретро-ралли «Пекин-Париж-2016»

Ретро-ралли «Пекин-Париж-2016» – событие, в котором впервые в истории участвует наша страна. Это событие заслуживает отдельного разговора. За 35 дней участники проехали по территориям 9 стран. Двигались они на ретро-автомобилях невероятной красоты. И особо стоит отметить, что по продолжительности ралли превосходит общеизвестный «Париж-Дакар» и проводится с 1907 года.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Анатолий Маслов, руководитель частной транспортной компании, Александр Жос, председатель клуба «ЗАЗ гараж», Павел Короткий, коллекционер ретроавтомобилей.