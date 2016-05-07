Авто не роскошь, а мечта: в Минске прошел ретропробег культовых автомобилей в честь Дня Победы

Новости Беларуси. Около сотни авто, которых возраст только украшает. 7 мая в Минске прошел 9-ый Международный фестиваль ретро и классических автомобилей. В преддверии дня Великой Победы на «Минск-ретро 2016» по улицам столицы под восторженные взгляды проехали винтажные экипажи из 9 стран. Примечательно, что многие раритеты на колесах прибыли на праздник своим ходом издалека. Впрочем, техническому состоянию многих автолегенд могут позавидовать современные машины.

Культовые роскошные экипажи и совсем крохотные машины. Праворульные, шестиколесные и те, которые спасают жизни. Даже розовый «Кадиллак» — в стиле Элвиса Пресли. Кортеж уникальных ретроавтомобилей с ветерком проехался сегодня по столице.

Самому старшему здесь автомобилю далеко за 80, но на отдых большинству из них еще рано, ведь многие из них не просто легенды, а настоящие символы эпохи.

В преддверии дня Великой Победы на «Минск-ретро 2016» собрались владельцы винтажных экипажей из России, Эстонии, Литвы, Латвии – всего больше 150 человек из 9 стран. На ретропробеге – самые культовые модели отечественного и зарубежного автопрома. Некоторые из них — свидетели той самой победы. Как, например, этот ЗИЛ.

Лана Корленд, участник международного фестиваля ретро и классических автомобилей «Ретро-Минск 2016» (Беларусь):

У меня еще 9 мая день рождения, благодарна всем ветеранам, если бы не они, меня, наверное, тоже не было бы.

Сегодня в Минске почти сотня, как их называют сами владельцы, шедевров автомобильного дела, которым далеко за 35. Для многих участников отмечать День Победы на ретропробеге в Минске за рулем – уже добрая традиция.

Виталий Бузанков, участник международного фестиваля ретро и классических автомобилей «Ретро-Минск 2016» (Россия):

У нас всех родственники воевали, все мы должны об этом помнить.

Альфредо – также частый гость — только вот машины каждый раз разные. Может себе позволить — у него на родине остался небольшой музей-гараж с 30-ю экспонатами.

Альфредо Зигмантас, участник международного фестиваля ретро и классических автомобилей «Ретро-Минск 2016» (Литва):

Она 56-го года, она старше меня на один месяц и 13 дней. Машина молодая, как и я. Я за то, чтоб был мир во всем мире, чтобы не было войны.

Международный пробег в столице проходит уже в 9 раз. И каждый перед ожившей историей любители автоэкзотики замирают.

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Эти люди достойны внимания. Потому что довести машину таких годов до такого состояния – это просто нечто! Работа проделана очень большая.

Приятно, что проводятся такие парады в честь Победы.

Как признаются сами участники: автомобиль не роскошь и даже не средство передвижения. Это просто мечта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.