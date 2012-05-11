Спектакль Национального академического театра им. Я. Купалы «Похищение Европы, или Театр Уршули Радзивилл» произвел фурор в Лондоне

Всего одно выступление белорусов – и британская публика в восторге. Спектакль Национального академического театра имени Янки Купалы «Похищение Европы, или Театр Уршули Радзивилл» произвел фурор в Лондоне. Эту постановку Николая Пинигина показали накануне в столице Великобритании.

На выступление пришли представители дипкорпуса, местных властей, парламента, общественные и культурные деятели. Зал лондонского театра «Блумсбери», рассчитанный более чем на 500 человек, не вместил всех желающих насладиться белорусским театральным искусством.

Спектакль «Похищение Европы» купаловцы показали за рубежом впервые. Он состоит из трех частей – балета, оперы и комедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.