В Несвижский замок Радзивиллов из минского Купаловского театра вернулись раритетные зеркала

В одном из залов замка теперь выставлена выписка из протокола № 42 заседания Бюро ЦК КП(б) от 3 января 1941 года «О передаче имущества и ценностей бывшего замка Радзивилла». Секретарь ЦК Пономаренко утвердил специальную комиссию для распределения магнатского имущества: костюмы и мебель передавались большому театру Оперы и балета БССР, БДТ–1 (Первый Белорусский государственный театр — ныне Купаловский.), дому работников искусств.

Никто пока не может сказать, на каком месте точно висели зеркала. Галина Кондратьева, заместитель директора Национального историко–культурного музея–заповедника «Несвиж», знает только один старый снимок, где отображены зеркала. Подпись под фото гласит, что это якобы кабинет князя. Но жившая в замке до 1939 года пани Эльжбета Радзивилл, приезжавшая в Несвиж не раз, не припомнит такого помещения... Поэтому зеркала пока не выставят в экспозиции: их будут реставрировать и думать, куда повесить.



Из Купаловского театра переехала в Несвижский замок и мебель неизвестного происхождения, но похожая на радзивилловскую. Это кожаный гарнитур: диван и семь кресел, кресло «Сиамские близнецы» и два кресла XIX века, пишет «СБ».