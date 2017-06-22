Итальянским Радзивиллам представили альбом «Несвиж. Дворцово-парковый ансамбль. Коллекция оружия и доспехов»

Новости Беларуси. Разбросанные по всему миру сокровища Радзивиллов собрали вместе под одной обложкой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Презентация книги-альбома «Несвиж. Дворцово-парковый ансамбль. Коллекция оружия и доспехов» прошла в Несвижском замке. Выпущен альбом небольшим тиражом – 775 экземпляров. Книга описывает радзивилловскую коллекцию оружия, которая датируется XVI – началом XX века. Это одна из самых крупных коллекций в Восточной Европе.

Сергей Ягорейченко, автор проекта:

На сегодня мы установили больше 100 предметов из этой коллекции, которые разбросаны по миру. Но это еще не полный список, потому что только по каталогам распродаж 1926-1928 годов был продан 231 предмет. То есть нам еще есть, над чем работать. Кстати, некоторые предметы коллекции попали в замок не только на страницах книги-альбома.

К примеру, удалось вернуть доспехи, выкупив их на аукционе в США. А саму книжную новинку имела возможность оценить и представительница знаменитого рода, внучка Леона Радзивилла Диана Карабба. Она приехала в Несвиж из Италии вместе с семьей. Визит, возможно, не последний. Вторая часть альбома о радвилавской коллекции уже в разработке.