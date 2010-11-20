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Уникальную книгу, посвященную династии Радзивиллов, представили в Национальной библиотеке Беларуси

20 ноября 2010 16:32
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В историческом альбоме почти две сотни страниц портретных гравюр и рисунков.

 Комментарии  позволяют ознакомиться с биографиями почти 17-ти поколений членов княжеской семьи. В работе необычно всё, начиная от материалов и заканчивая специальной акварельной бумагой, приближенной к оригиналу 18-го века.  Чтобы воссоздать редчайший памятник белорусской культуры потребовался не один месяц кропотливой работы специалистов. Многие портреты были предоставлены из архивов Национальных музеев Польши и Литвы, а также из семейных фондов князей Радзивиллов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». 

Мацей Радзивилл, глава рода Радзивилов:
Для меня самое важное это то, что традиция история ВКЛ на Беларуси не забывается. Важно, что многие люди, которые занимаются культурой, историей, возвращаются. Что Беларусь сегодня не забывает о нашей династии, которая жила здесь несколько веков.

Уникальную книгу, посвященную династии Радзивиллов, представили в Национальной библиотеке Беларуси

Уникальную книгу, посвященную династии Радзивиллов, представили в Национальной библиотеке Беларуси

Уникальную книгу, посвященную династии Радзивиллов, представили в Национальной библиотеке Беларуси

Уникальную книгу, посвященную династии Радзивиллов, представили в Национальной библиотеке Беларуси

Уникальную книгу, посвященную династии Радзивиллов, представили в Национальной библиотеке Беларуси

Уникальную книгу, посвященную династии Радзивиллов, представили в Национальной библиотеке Беларуси

Уникальную книгу, посвященную династии Радзивиллов, представили в Национальной библиотеке Беларуси

Уникальную книгу, посвященную династии Радзивиллов, представили в Национальной библиотеке Беларуси

Уникальную книгу, посвященную династии Радзивиллов, представили в Национальной библиотеке Беларуси

Уникальную книгу, посвященную династии Радзивиллов, представили в Национальной библиотеке Беларуси

Уникальную книгу, посвященную династии Радзивиллов, представили в Национальной библиотеке Беларуси

# Культура # Фотофакт # Радзивиллы

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