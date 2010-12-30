В Беларуси найдена неизвестная ранее картина XVII века с изображением титулования Николая Радзивилла Черного князем Римской империи

В Беларуси найдено ранее неизвестное живописное полотно XVII века с изображением сцены присвоения Николаю Радзивиллу Черному титула князя Священной Римской империи. В аукционный дом, в котором сейчас находится картина, работу принесли бывшие жители пригорода Несвижа.

Им же артефакт еще в конце 30-х годов перед самой оккупацией Польши немецкими войсками достался от управляющего замка Радзивиллов в Несвиже. Картина уже прошла экспертизу в Национальной академии наук, разгадка ее художественных загадок еще ведется искусствоведами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Это, пожалуй, самое раннее свидетельство могущества старинного рода Радзивиллов. Автор неизвестен, зато действие на картине запечатлено конкретное: император Карл V передает права на римские земли — Олыку и Несвиж — Николаю Радзивиллу Черному. Проще говоря, присваивает ему титул князя Римской империи.

Элеонора Кацер, искусствовед:

На переднем плане картины есть надпись на латыни, которая в переводе гласит: «Император Карл Vна Аугсбургском собрании назначает Николая, сына Яна и его потомков на князями на Олыке и Несвиже, находящихся во власти Николая с 1545 года».

По мнению специалистов, полотно было заказано для пополнения фамильной галереи во время оккупации Несвижской земли немецкими войсками. Управляющий замка Радзивиллов, желая спасти княжецкое богатство, картины раздал крестьянам. Именно от их потомков артефакт и попал в минский антикварно-аукционный дом.

Андрей Березин, коллекционер, директор антикварно-аукционного дома:

Мы работаем над тем, чтобы установить, кто написал эту картину. Это очень сложно, ведь прошло много времени. Работа не подписана, тем более, она продублирована — наклеена на дублирующий холст. Пока она может нас радовать только тем действом, которое там изображено.

Разумеется, сюда картину принесли без всяких документов. Поэтому в первую очередь потребовались заключения экспертов, чтобы выявить подлинность находки. В Академии наук, например, для экспертизы использовали «свежую» разработку — лазерно-спектральный анализ. А сходство с геральдикой Радзивиллов сразу бросилось в глаза исследователю Алексею Довнар-Запольскому.

Алексей Довнар-Запольский, историк, исследователь:

Я обратил внимание на характерную деталь герба — три охотничьи трубы, исходящие из одной точки, — это наиболее ранний геральдический знак Радзивиллов.

Произведение с историческим сюжетом после досконального изучения и выяснения всех нюансов, скорее всего, будет выставлено на аукцион. А вот кто бы ни купил на аукционе уникальную картину — белорус или иностранец — уже однозначно можно сказать, что она в любом случае останется на Родине, в Беларуси. Потому как по законодательству антиквариат, имеющий статус достояния республики, вывезти за пределы страны возможным не представляется, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».