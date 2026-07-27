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Когда стоит просить повышение на работе? Ответила психолог

27 июля 2026 14:13
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Когда стоит просить повышение на работе? Ответила психолог-1

Виктория Протас, психолог:
Многие люди сталкиваются с такой проблемой, что годами сидят на одной и той же должности и боятся попросить повышения. Так в чем же проблема? Давайте разбираться.

Когда стоит просить повышения? Тогда, когда вы понимаете 100 %, что уже переросли свою должность и что вам бы хотелось двигаться дальше. Но по каким-то причинам вы сидите на своем месте. Что же поможет нам двигаться дальше? Прежде всего, нужно озвучить свой запрос руководству и максимально подготовиться. Подготовить портфолио своих достижений. То есть что вы сделали за этот год и как вы себя проявили.

Подробности в видео.

# Работа в Беларуси # Работа

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